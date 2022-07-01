В Кемерове провалилась дорога за полмиллиарда рублей

В Кемерове новая пешеходная дорога, на которую потратили 473 миллиона рублей, начала уходить под землю.

Четырёхполосная пешеходная дорожка, которая соединяет Ленинский район и Металлплощадку, была открыта в конце 2021 года. Однако, не прошло и 12 месяцев, как от покрытия начали отваливаться куски. В министерстве строительства Кузбасса сообщили, что разбираться в проблеме предстоит подрядчику.

«Причины будет устанавливать подрядчик. Также он организует ремонт дороги в рамках гарантии. Точных дат пока нет, но это будет в ближайшее время», – сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, дорогу могло размыть дождём. Сообщается, что делом заинтересовалась городская прокуратура.

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