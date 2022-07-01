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Сибирский Сбербанк за два месяца одобрил выдачу более 2 млрд рублей по госпрограмме «Ипотека для IT»

Главная Общество
Красноярск
17:04 1 Июля 2022
красноярск, сбербанк
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Сбербанк открыл предварительный прием заявок на новую госпрограмму для сотрудников российских IT-компаний 27 апреля – с тех пор в регионах присутствия Сибирского банка одобрено более 270 заявок на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. Из них более 130 заявок на 1,1 млрд руб одобрены в Новосибирской области.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами.

Максимальная сумма льготного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ.

Доход сотрудника за последние три месяца должен быть не менее 150 тысяч рублей с учетом НДФЛ, если место работы находится в регионе численностью более миллиона жителей. Для регионов с меньшим населением сумма дохода должна быть не менее 100 тысяч.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк

«Ипотека для IT-специалистов пользуется высоким спросом среди клиентов Сибирского банка благодаря одной из самых низких на рынке ставок – от 4,7% годовых. Сбербанк всегда с готовностью включается во все программы господдержки ипотеки, и льготные жилищные кредиты для сотрудников российских IT-компаний – важное направление нашей деятельности».

Подать заявку на получение IT-ипотеки по льготной ставке можно онлайн на Домклик.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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