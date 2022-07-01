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Многодетная мать из Омска стала "Первой вице-миссис Вселенная"- 2021

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Красноярск
16:50 1 Июля 2022
омск, конкурс, красота
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Многодетная мать из Омска заняла второе место на конкурсе красоты «Миссис Вселенная" – 2021». Как сообщает ТАСС, в конкурсе, который прошёл в Сеуле, участвовали 100 женщин из разных стран мира. Россию представляла Ирина Рягузова. У неё пятеро детей, она занимается бизнесом и благотворительностью.

Титул «Миссис Вселенная» достался участнице из Грузии. Представительницы Сингапура, Таиланда и Канарских островов также были отмечены жюри.

Как рассказали организаторы, финал конкурса должен был пройти в конце 2021 года, но его перенесло. Побороться за титул могут женщины от 18 до 55 лет, при условии, что у них есть дети. 

Фото: © vk.com/mrs_russia_univers

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