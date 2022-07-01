Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?

Первый месяц лета подходит к концу. Вы давно открыли сезон пикников и походов. Знаете, как собрать рюкзак без перегруза, догадываетесь, что защищает от палящего солнца, можете прикинуть, где спрятаться от дождя. Но что из еды взять с собой на пикник или в дорогу, иногда остается загадкой. Мы собрали меню на любую погоду и для любой ситуации – берите на заметку

Запомните: шашлыки – еда на один раз. Свежее мясо в ожидании приготовления живет недолго – не запасешься. А что-то есть надо все выходные.

Договоримся на берегу – еда для похода и пикника должна быть:

- долгохранимой – как минимум обидно, если трехдневный запас провианта испортится за пару часов;

- сытной – энергия нужна и для подъема в гору, и для игры в бадминтон на опушке;

- лёгкой и здоровой – в жару ни к чему перегружать пищеварительную систему;

- простой в приготовлении – возни у плиты хватает и дома;

- вкусной – иначе, что это вообще за пикник.

Есть три варианта организации походного питания. Выбирайте один или комбинируйте в зависимости от ситуации.

Приготовьте заранее

Очевидно, не надо варить супы и крошить сложные салаты – нести неудобно. Сделайте домашний фаст-фуд. Это вкусно и сытно.

Бургер с рваной говядиной

Что нужно?

- тушеная говядина Премиум – закажите тут;

- булочки для бургеров 2 шт ;

- свежая пекинская капуста или красная;

- свежая морковь;

- лимонный сок.

Для светлого соуса:

- майонез, 2 столовые ложки с горкой;

- горчица, 1 чайная ложка;

- сахар, 1 чайная ложка;

- соль по вкусу.

Для соуса "Барбекю":

- кетчуп;

- соевый соус;

- копченая паприка, 1 чайная ложка;

- бальзамический соус, 1 чайная ложка.

Что дальше?

- булочки для бургера поместить в разогретую до 100 градусов духовку на 5 минут;

- нарезать пекинскую капусту и морковь, перемешать;

- приготовить светлый соус, перемешав все ингредиенты, и добавить его в салат;

- приготовить соус "Барбекю" (перемешать все ингредиенты);

- разогреть говядину от "Мясничего";

- булочки разрезать, нанести соус "Барбекю", выложить говядину, салат, по желанию - несколько колец халапеньо, накрыть.

Пирог с кроликом

Что нужно?

- кролик в сметанном соусе «Мясничий» – закажите тут

- слоеное тесто, 150 г;

- лук-шалот, 1 головка;

- морковь, 1 штука;

- чеснок, 1 зубчик;

- куриное яйцо, 2 штуки;

- сливочное масло, 1 столовая ложка;

- соль, перец, по вкусу.

Что делать?

- Тесто разделить на две части, раскатать обе и убрать в холодильник на пятнадцать минут.

- Готовое мясо кролика «Мясничий», морковь, лук-шалот и чеснок нарезать небольшими кусочками. Разогреть в сотейнике (а лучше в скороварке) сливочное масло, обжарить и тушить две минуты.

- Мясо разобрать на волокна, добавить к нему овощи и убрать в холодильник минут на двадцать.

- Добавить в остывшие овощи и мясо одно яйцо, посолить, поперчить и тщательно перемешать.

- Сделать из фарша шарик, положить его на круг из теста, обмазать тесто по периметру яйцом, наложить сверху второй круг и склеить их края. Шов тоже обмазать яйцом. Сверху посередине сделать небольшое отверстие, поставить в холодильник на полчаса.

- Отправить пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20-25 минут. Блюдо готово, когда корочка хорошо подрумянится, а сверху появится сок.

И пирог, и бургеры легко упаковать и взять с собой в дорогу.

Готовим на месте

Для этого нам может потребоваться котелок и другая посуда – не забудьте. Также помните, в неположенном месте разводить костер нельзя. В остальном все просто – берем ингредиенты и готовим.

Густой суп-похлебка на всю семью

Что нужно?

- картофель, 8 шт.;

- говядина «Мясничий», 1 банка – закажите тут

- чеснок, 1 зубчик;

- морковь, 1 шт;

- томатная паста, 1 ст. л.;

- зелень;

- соль, перец, по вкусу

Что делать?

- Измельчаем чеснок, морковь нарезать тонкими кружочками.

- Готовое мясо разминаем вилкой.

- Картофель, нарезаем кубиками или дольками, отправляем в котелок, наливаем воду до половины или немного больше высоты картошки. Ставим на огонь - пусть закипит и тушится под крышкой. Время от времени заглядываем в кастрюлю и помешиваем, чтобы картошка не пристала к стенкам.

- Смесь из овощей, томатной пасты и мяса выкладываем в кастрюлю с картошкой. Перчим, солим по вкусу;

- После закипания тушим еще 5–7 минут.

Но если вдруг возиться с супом вам совсем не хочется, возьмите уже готовый. Большой выбор свежих летних супов с натуральными овощами есть на сайте Мясничий.онлайн.

Макароны с мясом – походный рецепт

Что нужно?

- макароны, 400 г;

- лук, 2 шт;

- помидоры, 2 шт;

- индейка «Чоризо», 2 банки – закажите тут

- зелень.

Что делать?

- Отварить макароны, закрыть котелок крышкой. Периодически их надо открывать и помешивать, а если воды не хватает, доливать понемногу.

- Помидоры помыть и нарезать кубиками, желательно помельче. Когда макароны наполовину сварятся, добавить их вместе с соком. Макароны пока не солить!

- Открыть индейку «Чоризо», нарезать кусочками, добавить к макаронам, украсить зеленью.

«Мне только перекусить!»

Это, конечно, бутерброды! Собирая ингредиенты, внимательно подойдите к выбору производителя. Важно, чтобы в составе не было ГМО, консервантов и прочих лишних ингредиентов. Только мясо, только субпродукты, просты специи и другие натуральные добавки – грибы, ягоды и проч.

Вот несколько вариантов вкусных и быстрых закусок.

Раз:

- паштет из оленины с брусникой – закажите тут;

- багет.

Все. Богатый и насыщенный вкус северного мяса и терпкой ягоды самодостаточен, поэтому больше вам ничего не потребуется.

Два:

- паштет из баранины с перцем чили – закажите тут;

- галеты

- пара помидоров черри.

Все это легко унести с собой в рюкзаке, быстро скомпоновать, вкусно съесть и не запачкаться.

Три:

- паштет «Сливочное удовольствие» – закажите тут;

- хлеб, батон или галеты;

- свежий огурец;

- яйцо.

На самом деле, к «Сливочному удовольствию» подойдет любой любимый вами ингредиент, ведь это паштетная классика, которая выгодно сочетается с чем угодно.

Теперь вы знаете, что из еды взять с собой на пикник или в поход. Голодными на природе вы точно не останетесь. Главное, выбирайте проверенные готовые блюда долгого хранения и без лишних ингредиентов. Помните – только полезное, натуральное и сытное. Закажите нужные готовые блюда прямо сейчас и прямо здесь.