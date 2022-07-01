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Богучанская ГЭС - призер краевого конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»

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Красноярск
15:20 1 Июля 2022
энергетика, гэс, электростанция, конкурс
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Министерство экономики и регионального развития Красноярского края подвело итоги ежегодного смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам работы в 2021 году. АО «Богучанская ГЭС» заняло 2 место в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства» среди предприятий энергетики. Для Богучанской ГЭС это не первая награда краевого правительства: по итогам 2015 года социальная работа на станции была признана лучшей, по итогам 2020 года Богучанская ГЭС заняла третье место.

Цель конкурса – определение организаций, достигших высокой социальной эффективности, обобщение и распространение опыта их работы; укрепление деловой активности объединений профсоюзов и работодателей по заключению и реализации трехсторонних и отраслевых соглашений, коллективных договоров; создание условий для взаимодействия работников и работодателей в разработке, заключении и выполнении коллективных договоров. Участие в конкурсе создает и укрепляет положительный имидж организаций-участников как «образцовых» в организации и развитии социального партнерства, регулировании социально-трудовых отношений.

На Богучанской ГЭС действует система непрерывного повышения квалификации сотрудников за счет работодателя, созданы условия для карьерного роста. Сотрудникам станции компенсируют расходы на санаторно-курортное оздоровление и лечение, дорогу к месту отдыха и обратно, выплачивается материальная помощь, вознаграждение за выслугу лет в зависимости от непрерывного стажа работы в электроэнергетике. Предусмотрена ежегодная индексация заработной платы, при необходимости иногородним предоставляется служебное жилье. Ведется пропаганда здорового образа жизни, формируются и развиваются корпоративные традиции, в том числе волонтерства и благотворительной помощи.

Богучанская ГЭС ведет постоянную работу с обращениями органов власти, учреждений, граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. На основе собранных предложений формируется и утверждается решением Совета директоров «Программа благотворительной и спонсорской деятельности» на очередной год. Значительную помощь станции получают спортивные и общественные организации, учреждения образования и культуры, социальные службы и местные органы власти. В 2021 году, несмотря на санитарные ограничения в связи с пандемией коронавируса, Программа реализована на сумму 8 млн. 750 тыс. рублей. Сотрудники станции принимали участие в благотворительной волонтерской акции Группы РусГидро «Чемодан добра» и других волонтерских акциях. 

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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