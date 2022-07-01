7 выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов

2 346 выпускников из Красноярского края сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ в этом году. Согласно итоговым результатам, 7 учеников набрали за ЕГЭ по этому предмету 100 баллов. Как рассказали в правительстве края, 11 участников получили 98 баллов, 390 человек написали работу на высокие баллы (свыше 80). Среди стобалльников – четыре выпускника из красноярских школ, два — из Норильска и один из Северо-Енисейского района.

Отметим, что ученики 11-классов из Красноярского края уже знают свои результаты по всем предметам. 83 человека смогли написать ЕГЭ на 100 баллов, а две выпускницы сельских школ стали первыми в этом году двухсотбалльницами, написав ЕГЭ по химии и русскому языку на 200 баллов.

С 23 июня в Красноярском крае началась сдача предметов в резервные дни, которая продлится до 4 июля. Добавим, что подводить итоги ЕГЭ-2022 можно будет не ранее 15 июля.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов