В Красноярске в мкр. Тихие зори ввели в эксплуатацию новую дорогу

Неудовлетворительное состояние дорог — одна из давних бед России. Между тем, нельзя не признать — в последние годы активно проектируются, реконструируются старые дороги, строятся новые, в том числе и в Красноярске. В этом году объём работ по сравнению с прошлым годом в городе увеличился.

На развитие улично-дорожной сети Красноярска направлено 2,6 млрд рублей, на эти средства проектируют, строят и реконструируют 20,7 км дорог, а также 4 пешеходных перехода. Кроме этого, в сумму включены затраты на выкуп земельных участков и строений, которые нужно изъять в связи с муниципальной нуждой перед началом строительных работ.

Часть объектов реализуется, в том числе, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В мкр. Тихие зори построили четырёхполосную дорогу протяжённостью 460 метров, которая стала подъездным путём к построенному в прошлом году детсаду и одной из основных транспортных артерий нового жилого района.

— Очень удобно. Заметно, как идут на встречу родителям, учитывают их потребности. В «Тихих зорях» комфортно гулять, разделена зона парковки и автомобильная зона, здесь широкие и ровные тротуары. Теперь с появлением дороги, к детскому саду не придётся идти через дворы, через припаркованные автомобили. По просторному тротуару мы спокойно будем доходить до садика, — поделилась Екатерина Михайлова, жительница микрорайона, многодетная мама.

Отметим, что строительство дороги началось в 2021 году, тогда здесь выполнили вертикальную планировку, установили бордюры. Также была произведена отсыпка нижних слоев дорожной одежды, сделаны тротуары и разбиты газоны. В этом году здесь высадили деревья и кустарники, установили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. Сейчас проводятся технические испытания для ввода дороги в эксплуатацию.

— Хорошо, что сделан бортовой камень на остановке, по нормам он должен быть 20 см и выше. Это сделано для маломобильных граждан, для удобства заезжать на коляске в автобус. Радует, что нанесена правильная разметка.

У нас замечательно выстроен диалог и с застройщиками, и с градостроителями, и с администрацией города. Всегда прислушиваются. Я ежегодно радуюсь тому, что город меняется к лучшему, становится удобнее передвигаться на общественном транспорте, гулять в общественных пространствах, — отметила Ольга Шикунова, общественный контролёр, инвалид-колясочник.

Кроме того, в Октябрьском районе началось строительство дороги по ул. Норильская в створе от дома № 44 до границы города . Сейчас здесь идут земляные работы. Осенью завершится строительство четырёхполосной автодороги.

— Дорога будет протяжённостью 505 метров. Она станет основной транспортной артерией, по которой родители смогут привозить детей в детский сад № 16. По обеим сторонам предусмотрены тротуары. Оборудуют два остановочных павильона и регулируемый пешеходный переход. У границы города, в конце автодороги для общественного транспорта будет организовано разворотное кольцо. В завершении вдоль дороги смонтируют освещение, появится чуть больше 11 тыс. кв. м газона, высадят 107 деревьев и 104 кустарника, установят урны, — рассказал Марк Марков, и.о. заместителя руководителя МКУ «УКС» г. Красноярска.

При строительстве новых дорог учитывается и обеспечение пешеходной доступности, в том числе для маломобильных жителей. Также их строят с учётом отведения ливневых стоков, освещения и благоустройства.