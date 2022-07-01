1 июля
Красноярск
погода +16 °C
52.51
 
€ 54.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске в мкр. Тихие зори ввели в эксплуатацию новую дорогу

Главная Общество
Красноярск
14:28 1 Июля 2022
общество, красноярск, строительство, дорога
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Неудовлетворительное состояние дорог — одна из давних бед России. Между тем, нельзя не признать — в последние годы активно проектируются, реконструируются старые дороги, строятся новые, в том числе и в Красноярске. В этом году объём работ по сравнению с прошлым годом в городе увеличился.

В Красноярске в мкр. Тихие зори ввели в эксплуатацию новую дорогу

На развитие улично-дорожной сети Красноярска направлено 2,6 млрд рублей, на эти средства проектируют, строят и реконструируют 20,7 км дорог, а также 4 пешеходных перехода. Кроме этого, в сумму включены затраты на выкуп земельных участков и строений, которые нужно изъять в связи с муниципальной нуждой перед началом строительных работ.  

Часть объектов реализуется, в том числе, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».  

В мкр. Тихие зори построили четырёхполосную дорогу протяжённостью 460 метров, которая стала подъездным путём к построенному в прошлом году детсаду и одной из основных транспортных артерий нового жилого района.

Очень удобно. Заметно, как идут на встречу родителям, учитывают их потребности. В «Тихих зорях» комфортно гулять, разделена зона парковки и автомобильная зона, здесь широкие и ровные тротуары. Теперь с появлением дороги, к детскому саду не придётся идти через дворы, через припаркованные автомобили. По просторному тротуару мы спокойно будем доходить до садика, — поделилась Екатерина Михайлова, жительница микрорайона, многодетная мама.

Отметим, что строительство дороги началось в 2021 году, тогда здесь выполнили вертикальную планировку, установили бордюры. Также была произведена отсыпка нижних слоев дорожной одежды, сделаны тротуары и разбиты газоны. В этом году здесь высадили деревья и кустарники, установили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. Сейчас проводятся технические испытания для ввода дороги в эксплуатацию.

Хорошо, что сделан бортовой камень на остановке, по нормам он должен быть 20 см и выше. Это сделано для маломобильных граждан, для удобства заезжать на коляске в автобус. Радует, что нанесена правильная разметка.

У нас замечательно выстроен диалог и с застройщиками, и с градостроителями, и с администрацией города. Всегда прислушиваются. Я ежегодно радуюсь тому, что город меняется к лучшему, становится удобнее передвигаться на общественном транспорте, гулять в общественных пространствах, — отметила Ольга Шикунова, общественный контролёр, инвалид-колясочник.

В Красноярске в мкр. Тихие зори ввели в эксплуатацию новую дорогу

Кроме того, в Октябрьском районе началось строительство дороги по ул. Норильская в створе от дома № 44 до границы города . Сейчас здесь идут земляные работы. Осенью завершится строительство четырёхполосной автодороги.

— Дорога будет протяжённостью 505 метров. Она станет основной транспортной артерией, по которой родители смогут привозить детей в детский сад № 16. По обеим сторонам предусмотрены тротуары. Оборудуют два остановочных павильона и регулируемый пешеходный переход. У границы города, в конце автодороги для общественного транспорта будет организовано разворотное кольцо. В завершении вдоль дороги смонтируют освещение, появится чуть больше 11 тыс. кв. м газона, высадят 107 деревьев и 104 кустарника, установят урны, — рассказал Марк Марков, и.о. заместителя руководителя МКУ «УКС» г. Красноярска.

При строительстве новых дорог учитывается и обеспечение пешеходной доступности, в том числе для маломобильных жителей. Также их строят с учётом отведения ливневых стоков, освещения и благоустройства.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В столице Бурятии продают иконы 18 века

В столице Бурятии продают иконы 18 века

1 Июля 2022 г.
Владелец обещает скидку при срочной продаже
Новости Красноярска: В Кемерове провалилась дорога за полмиллиарда рублей

В Кемерове провалилась дорога за полмиллиарда рублей

1 Июля 2022 г.
Причины установит подрядчик
Новости Красноярска: Сибирский Сбербанк за два месяца одобрил выдачу более 2 млрд рублей по госпрограмме «Ипотека для IT»

Сибирский Сбербанк за два месяца одобрил выдачу более 2 млрд рублей по госпрограмме «Ипотека для IT»

1 Июля 2022 г.
Максимальная сумма льготного кредита составляет 18 млн рублей
Новости Красноярска: В Норильске откроют выставку работ Андрея Поздеева

В Норильске откроют выставку работ Андрея Поздеева

1 Июля 2022 г.
Первая выставка художника в Норильске прошла в 1982 году
Новости Красноярска: Многодетная мать из Омска стала "Первой вице-миссис Вселенная"- 2021

Многодетная мать из Омска стала "Первой вице-миссис Вселенная"- 2021

1 Июля 2022 г.
Титул «Миссис Вселенная» достался участнице из Грузии
Новости Красноярска: В Омске преподаватель техникума брала у студентов деньги за успешную сдачу экзаменов

В Омске преподаватель техникума брала у студентов деньги за успешную сдачу экзаменов

1 Июля 2022 г.
Она получала от студентов взятки в размере 1 000 руб. с человека
Новости компаний
01/07
Кроме шашлыка: что из еды взять на природу?
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 38-летний житель Красноярска обвиняется в хищении более 32,5 млн рублей

38-летний житель Красноярска обвиняется в хищении более 32,5 млн рублей

29 Июня 2022 г.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Омской области 55-летний педагог надругался над школьницей

В Омской области 55-летний педагог надругался над школьницей

30 Июня 2022 г.
Уголовное дело направлено в суд
Новости Красноярска: В Красноярске выпал крупный град

В Красноярске выпал крупный град

27 Июня 2022 г.
Диаметр града достигал 2-3 см
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru