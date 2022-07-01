Роспотребнадзор представил супергероя Зожмена

Роспотребнадзор представил нового супергероя Зожмена – «самый здоровый народный супергерой». По задумке авторов, мультимедийный проект должен научить детей основам здорового образа жизни.

На страницах презентованного в рамках проекта комикса Зожмен разъезжает на мотоцикле, помогает египтянам построить пирамиду потребностей в пище, вместе с овощами и фруктами сражается с фастфудом и сладостями, а также напоминает млекопитающим о пользе воды и молока.

Пользователи интернета с иронией отнеслись к новому супергерою, отметив его незавершённость и странное выражение лица, которое не меняется от кадра к кадру.

«Фига он Крипомен… И почему везде выражение лица одинаковое. Художнику было лень?»

Источник: aif.ru

Художник – Михаил Дурново