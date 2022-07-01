В Якутии обнаружили ранее пропавший самолет AН-2

В пятницу, 1 июля, в Якутии был обнаружен самолет АН-2, который пропал ранее. Как рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, воздушное судно удалось обнаружить в ходе поисково-спасательных мероприятий. Самолет был найден в разрушенном состоянии со следами термического воздействия на склоне горы в Алданском районе.

На данный момент следователи совместно с криминалистами осуществляют комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Напомним, что самолет АН-2, на борту которого было два пилота и один пассажир, пропал утром, 21 июня.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости