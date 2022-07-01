В Красноярске суд «арестовал» кота по кличке Русский Бэтмен

В Красноярске суд «арестовал» кота по просьбе хозяйки. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, владелица потеряла своего любимца породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен во время переезда на улице Гусарова. Одна из жительниц города нашла животное и передала в приют «Империя успеха».

Истица пыталась вернуть кота через зоозащитную организацию «Хатико», но хозяйка приюта отказалась выдать Бэтмена. Опасаясь, что питомец может подхватить заболевание от других животных, владелица животного обратилась в суд с иском об истребовании имущества незаконного владения, а также просьбой наложить обеспечительные меры на кота и передать ей на ответственное хранение.

«Исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка 76 Свердловского района Красноярска выполнила просьбу женщины», — пояснили в пресс-службе краевого суда.

Суд примет окончательное решение по делу 27 июля.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова