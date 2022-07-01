В Красноярске продлят ограничение проезда автомобилей на Абытаевской до 1 августа

В Красноярске было принято решение о продлении ограничений проезда на Абытаевской до 1 августа. На улице продолжаются работы по капремонту дорожного покрытия.

В целях обеспечения безопасности автомобильного движения проезд с Абытаевской на Линейную все еще будет закрыт. Кроме того, для автомобилистов будет закрыт проезд на Абытаевской от дома №4а до Линейной. Таким образом, запрет на проезд автотранспорта по указанным участкам начнет действовать с 23:00 воскресенья, 3 июля.

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