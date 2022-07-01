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В Шарыпово детская школа искусств получила музыкальные инструменты и оборудование

Главная Общество
Красноярск
15:05 1 Июля 2022
общество, в красноярском крае, школа, искусство, культура
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В городскую Детскую школу искусств благодаря национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культурная среда» поступили две трёхструнные домры, скрипки, пианино, концертная гитара, балалайка-контрабас для школьного оркестра народных инструментов, баян и аккордеон.

В школу привезли и два комплекта усилителей для инструментов, 20 пультов для скрипачей, три банкетки для фортепиано, мольберты, стеллажи, гончарный круг для уроков по декоративно-прикладному искусству, партия новых материалов (хрестоматия, учебные пособия, сборники, альбомы).

Кроме того, скоро привезут духовые инструменты и новое интерактивное оборудование, сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

Напомним, в Талнахскую детскую школу искусств поступили концертные гусли, домра, две балалайки, пять банкеток для роялей, учебная и музыкальная литература.

До конца лета школа получит духовые инструменты, сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

Масштабная поставка музыкальных инструментов началась в 2020 году. Около 60 млн рублей получили 14 детских школ искусств и музыкальных школ Красноярского края. Это почти в 50 раз больше, чем за предыдущие три года.

Фото: © пресс-служба министерства культуры Красноярского края

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