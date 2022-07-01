Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал о ходе строительства школы №50

В Красноярске сейчас вовсю ведутся мероприятия по строительству нового здания школы №50. Напомним, что прошлое здание было снесено из-за того, что оно было признано аварийным и на его месте будет построено новое.

Как рассказал глава города Сергей Еремин, на данный момент строители завершают устройство основания для спортивного зала. Также они продолжают работы по установке основания для установки здания общеобразовательного учреждения.

Мэр еще раз напомнил, что при строительстве здания школы №50 используется модульная технология, которая позволит возвести новое здание в кратчайшие сроки. Добавим, что по плану общеобразовательное учреждение откроется для школьников с 1 сентября следующего года.

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