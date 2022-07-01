На стихийных пляжах Красноярского края будут усилены меры безопасности

Власти Красноярского края приняли решение об усилении мер безопасности на стихийных пляжах. Зампредседателя правительства Красноярского края Сергей Козупица заявил, что в текущем году на территории края установилась аномально жаркая погода, которая создала проблемы с ландшафтными и техногенными пожарами, последствия которых до сих пор ликвидируют, но и с увеличением количества погибших на водных объектах. С начала лета погибли уже 16 человек, из которых 7 являются детьми.

Также Сергей Козупица заявил, что власти понимают, что оборудованных мест для купания в регионе недостаточно, поэтому места для купания носят стихийный характер. В связи с этим состоялось обсуждение с органами местного самоуправления мероприятий, которые необходимо проводить – патрулирование стихийных пляжей, дополнительные добровольные посты.

Также он отметил, что запреты проблему не решат, поэтому будет разработан целый комплекс мероприятий, который к следующему купальному сезону позволит создать комфортные и безопасные условия для жителей Красноярского края, отдыхающих на водных объектах.

Ранее Sibnovosti писали о том, что за сутки в Красноярском крае утонули три человека.

Фото: © Никита Алексеев