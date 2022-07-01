В Красноярском крае стартовала экспедиция по изучению быта и традиции малых сёл Енисейской Сибири

Енисейский краеведческий музей организовал новую экспедицию для изучения малых сёл и деревень по маршруту Енисейск – Ярцево – Енисейск. Восемь сотрудников музея и членов Российского географического общества изучат быт и традиции малых сёл и деревень, стоящих по берегам Енисея.

В дальнейшем собранные материалы можно будет увидеть на новых выставках, в научных работах и других форматах деятельности, направленной на популяризацию антропологии, краеведения и историю Енисейской Сибири. Проект подобного масштаба за последние годы реализуются впервые.

Фото: Виталий Иванов