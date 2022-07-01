В администрации Красноярска опровергли слухи об отмене нескольких автобусных маршрутов

В администрации Красноярска опровергли информацию об отмене всех автобусных маршрутов, идущих через Коммунальный мост. Пост о возможных изменениях в транспортной системе города опубликовал во «ВКонтакте» депутат Заксобрания региона Роман Крастелев.

По его словам, с Красраба могут исчезнуть все автобусные маршруты, которые идут через коммунальный мост, включая автобусы №2, 9, 43 и 55. В Солнечном исчезнут все автобусы, кроме маршрута №63, а маршруты №2, 7, 23 и 43 закроют. В комментариях красноярцы также подняли ожидаемую волну возмущения. Городской общественный транспорт назвали «позором» Красноярска, и призвали мэра «думать о народе».

«Это обстоятельство не оставляет сомнений в том, что вся «схема» затеяна под одного предпринимателя. Об удобстве и комфорте пассажиров конечно думать не хотят», – возмутился Крастелев.

В мэрии напомнили, что все текущие контракты с перевозчиками действуют до 2026 года и изменить их нельзя.

«Решений о глобальном изменении маршрутной сети города не принималось! Все текущие контракты с перевозчиками действуют до 2026 года и менять маршрутную сеть в соответствии с ними мы можем только в пределах 10%. То есть не кардинально», – пишут dela.ru со ссылкой на чиновников.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков