В Красноярском крае восточные районы готовятся к отопительному сезону

На подготовку к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры восточный районов направят порядка 125 млн рублей. На эти средства выполнят 28 мероприятий в 11 районах, сообщает пресс-служба министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

В Канске обсудили подготовку объектов коммунального хозяйства восточных районов края к зиме.

За прошедшую зиму наибольшее количество звонков в кол-центр при министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ региона поступило от жителей Канска и Зеленогорска. Вопросы в основном касались начисления платы за жилое помещение и содержание общего имущества в многоквартирных домах. На совещании обсуждалась и тема задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, заметное сокращение этого показателя отмечено в Бородино, Канске, в Канском и Саянском районах.

В планах отремонтировать оборудование на теплоисточниках, водозаборах, подстанциях, инженерных сетях. А также создадут нормативный запас топлива, проведут противоаварийные тренировки и т.д.

Самые масштабные работы пройдут в Зеленогорске. Там отремонтируют участок водопровода. Кроме этого, запланирован ремонт котельной в пос. Саянский. Будет закуплено котельное оборудование для посёлков Канского района. В Нижнеингашском районе обновят тепловые сети и очистные сооружения, а в Абанском отремонтируют водозабор. Для Уяра будут закуплены котлы, проведут капитальный ремонт водонапорной башни.

Также будет оказана помощь территориям, где пожары затронули объекты коммунальной инфраструктуры.

— На востоке это пос. Громадск Уярского района. Там требуется установить новую водонапорную башню взамен сгоревшей. В Уяре пройдет капремонт водопровода, пострадавшего при ликвидации пожара. К централизованному водоснабжению будут подключены новые дома для жителей, чьё жильё сгорело, – сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Байков.

Фото: © пресс-служба министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края