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В Красноярском крае за сутки потушили 12 лесных пожаров

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Красноярск
12:51 1 Июля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, лесные пожары
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За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 12 лесных пожаров в Ермаковском, Шушенском, Минусинском, Абанском, Манском, Эвенкийском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

На 1 июля в Красноярском крае действуют 16 лесных пожаров на площади 16 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Леса горят в Туруханском, Эвенкийском, Курагинском, Ермаковском, Шушенском районах. Остановлено распространение 3 возгораний.

На юге помогают тушить пожары арендаторы и сотрудники резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / пресс-служба МЧС по Курганской области

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