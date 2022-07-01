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В Красноярск доставили электрокатамаран для прогулок по Енисею

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Красноярск
11:35 1 Июля 2022
красноярск, енисей, река
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В Красноярск доставили электрический катамаран Ecocruiser. Судно будут использовать для прогулок по Енисею. Ходовые испытания катера закончатся в июле, цены на прогулки пока не известны. 

Электросудно стало первым прогулочным теплоходом из эко-флота компании «Водоходъ». Строился катамаран на верфи компании «Эмпериум» в Ленинградской области.

В пресс-службе «Водохода» отметили, что катамаран очень устойчив на воде, а его умная электроника оптимизирует расход энергии, которой хватает на 24 часа. Двигатели не издают шума и почти не дают тепловых выбросов в атмосферу. Скорость судна около 30 км/ч, длина 31 метр, ширина – 10,3 метра. На палубе расположены столики и мягкие кресла для пассажиров. Одновременно на борт могут подняться 130 человек.

«В отличие от дизельных аналогов экономичный „ЭкоходЪ“ создает при движении гораздо меньше шума и вибраций, отсутствует запах переработанного топлива, что обеспечивает для пассажиров совершенно иной уровень комфорта, а также сохраняет баланс речной экосистемы», — рассказали в пресс-службе.

Фото: © пресс-служба компании «Водоходъ»

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