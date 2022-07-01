В июле в Центральном районе Красноярска продолжится сезон утренних зарядок

В Красноярске жители Центрального района в июле могут присоединиться к утренним зарядкам, которые проходят по будням на набережной недалеко от Центрального парка. Старт зарядок – 07:00 утра.

Профессиональный тренер продемонстрирует упражнения, которые не требуют какого-то оборудования или спецподготовки. Занятия проходят 45 минут и они бесплатные. Зарядки проводятся при любых погодных условиях, кроме сильного дождя.

По словам главы администрации Центрального района Вадима Войцеховского, в этом году зарядки акцентированы на кардиотренировки, которые придают бодрости на целый день. Время для занятий выбрали специально, чтобы красноярцы успевали на работу. Отметим, что в Центральном районе зарядки по утрам начали проходить с 2019 года.

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