Компания «Зеленогорский профиль» задолжала работникам более 3 млн рублей зарплаты

На основании обращения работника ООО «Зеленогорский профиль» о задержке выплаты зарплаты Государственная инспекция труда выдала предостережение Обществу о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.

В результате работодатель рассчитался с работником. Также в инспекцию предоставлена информация о выплате зарплаты более 3 млн рублей и другим 63 работникам компании.

Напомним, в Красноярском крае геолого-разведчикам задолжали более 7,5 миллионов рублей зарплаты.

фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов