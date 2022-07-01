Более 10 тысяч жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей с начала сезона

В Красноярском крае специалисты продолжают фиксировать снижение активности клещей. Как рассказал в пятницу, 1 июля, руководитель краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале, за минувшие семь дней в регионе с жалобами на присасывание клещей обратились в медицинские учреждения 640 человек.

Согласно официальным данным, с начала сезона активности клещей в Красноярском крае от укусов данных насекомых пострадали 10 310 жителей региона. Данный показатель ниже среднемноголетних значений.

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