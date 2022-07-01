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В районе Дивногорска в лесу заблудилась пенсионерка

Главная Общество
Красноярск
11:50 1 Июля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лес
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30 июня спасателям поступило сообщение о том, что в район СНТ «Автомобилист» в лесу заблудилась женщина 1961 года рождения. Спасатели выехали на место поиска, которая находилась на телефонной связи, что во многом это и помогло её быстрому нахождению.

Спасатели обследовали 3,5 км леса. Они нашли женщину и доставили её до населённого пункта.

Напомним, в Ачинске в лесу пропали грибники.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю напоминают, что перед уходом в лес важно сообщить родственникам или знакомым место, куда вы намереваетесь пойти. Обязательно возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, компас или навигатор. Двигаясь в составе группы, поддерживайте связь со всеми членами. Берите с собой необходимые лекарства, запас еды и воды. Если вы всё же заблудились, необходимо оставаться на месте, потому что поиски начнутся с того места, откуда вы зашли в лесной массив.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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