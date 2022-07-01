В Красноярском крае создана платформа для трудоустройства инвалидов

В Красноярском крае разработали цифровую платформу, предназначенную для трудоустройства людей с ОВЗ. Как сообщили в региональном правительстве, инклюзивную платформу «Пространство возможностей» создали на базе интерактивного портала агентства труда и занятости жителей Красноярского края. Планируется, что данное инфополе объединит людей с ограниченными возможностями здоровья, работодателей и социально ориентированные некоммерческие организации.

По словам руководителя агентства Виктора Новикова, созданная платформа предоставляет дополнительные возможности для трудоустройства соискателей. Также она дает возможность подачи заявки на господдержку, проведение совместных мероприятий и участие в инклюзивных проектах. Также стало известно, что благодаря сервису люди смогут создавать свое резюме, пройти профориентацию и получить доступ к банку вакансий. В небольших видео психологи объяснят, как адаптироваться в коллективе на работе. Что касается работодателей, то им платформа поможет арендовать рабочие места в организациях, которые используют труд инвалидов. Это альтернативный метод выполнения квоты на трудоустройство граждан с ОВЗ. Данный механизм начнет работать в Красноярском крае с 1 сентября

Добавим, что компании также могут, используя платформу, проводить собеседования, узнать подробности о субсидировании стажировок или оснащении рабочих мест для людей с ОВЗ.

Фото: © Никита Алексеев