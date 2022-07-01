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Почти 600 выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по английскому языку на высокие баллы

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Красноярск
11:21 1 Июля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, егэ
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1 398 выпускников из Красноярского края сдали ЕГЭ по английскому языку в этом году. Согласно итоговым результатам, 582 ученика набрали за ЕГЭ по английскому более 80 баллов. Как рассказали в правительстве края, 7 ребятам до высшего результата не хватило одного балла. 11 человек набрали 98 баллов. На 99 баллов работу выполнили выпускники из Красноярска, Красноярской Мариинской женской гимназии и Кежемского района.

ЕГЭ по немецкому языку написали 4 человека. Лучший результат показал выпускник красноярской гимназии № 6 Евгений Мартын, он получил 79 баллов.

Экзамен по французскому языку написали 4 человека. На 90 баллов работу выполнила Екатерина Попова из Красноярской Мариинской женской гимназии.

ЕГЭ по китайскому языку написал 1 человек, он получил 50 баллов.

Отметим, что ученики 11-классов из Красноярского края уже знают свои результаты по 14 предметам. 76 человек смогли написать ЕГЭ на 100 баллов, а две выпускницы сельских школ стали первыми в этом году двухсотбалльницами, написав ЕГЭ по химии и русскому языку на 200 баллов. Основная волна сдачи единого государственного экзамена завершена. С 23 июня в Красноярском крае началась сдача предметов в резервные дни, которая продлится до 4 июля. Добавим, что подводить итоги ЕГЭ-2022 можно будет не ранее 15 июля.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

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