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20 млн рублей выплатила красноярская транспортная компания за взятку

Главная Общество
Красноярск
11:05 1 Июля 2022
взятка, компания, деньги, красноярск
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В Красноярске транспортной компании пришлось выплачивать штраф в размере 20 млн рублей. Руководитель компании для заключения муниципальных контрактов на выполнение благоустройства передал заинтересованному лицу Lexus за 7 млн рублей. В результате строительной фирме за незаконное вознаграждение от имени юрлица был выписан штраф на 20 млн рублей, однако компания его оплачивать не стала. Таким образом, судебные приставы возбудили исполнительное производство, после чего фирма выплатила 100 тысяч рублей и прекратила погашать задолженность.

В связи с этим было принято решение об аресте транспорта и специальной техники. Кроме того, было обращено взыскание на дебиторскую задолженность более чем на 7 млн рублей. Оставшуюся часть штрафа взыскали, списав средства со счетов компании. За нарушение сроков оплаты фирму обязали выплатить один миллион рублей исполнительского сбора. На данный момент компания должна выплатить около 300 тысяч рублей.

Добавим, что в отношении руководителя компании было заведено отдельное производство о взыскании одного миллиона рублей в виде санкции за совершенные преступления. На протяжении пяти ближайших лет ему придется выплачивать по 200 тысяч рублей каждый год.

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости

 

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