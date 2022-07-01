В Красноярске полицейские установили всех участников массовой драки около рынка «Южный»

Сотрудники полиции установили личности всех участников массовой драки. Их действия были зафиксированы камерой видеонаблюдения на входе на рынок «Южный».

Следователи допрашивают нескольких участников инцидента. Сотрудниками ОВД осуществляется доставление в полицию всех причастных лиц. Остальные участники объявлены в розыск, сообщает МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, вечером 17 июня у рынка «Южный» произошла массовая драка между двумя группами мужчин. Как сообщают в правоохранительных органах, рассматриваются различные версии случившегося и даже не исключён факт инсценировки для того, чтобы вызвать общественный резонанс. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко