Губернатора Красноярского края Александра Усса избрали в состав совета директоров «Роснефти»

Глава Красноярского края Александр вошел в состав нового совета директоров «Роснефти». Об этом в пятницу, 1 июля, в своем Telegram-канале написал первый замгубернатора Сергей Пономаренко.

По его словам, накануне прошло общее собрание акционеров компании «НК Роснефть», в рамках которого была утверждена годовая отчетность и размеры дивидендов, составившие 441,5 млрд рублей. Также акционерами был избран новый состав совета директоров, в который вошел Александр Усс, Александр Новак, Максим Орешкин, Игорь Сечин и т.д.

Фото: © Александр Черных/krskstate.ru