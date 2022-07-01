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Современные информационные технологии помогут юным красноярцам стать машинистами детской железной дороги

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Красноярск
09:38 1 Июля 2022
подготовка, профессия, железные дороги, технологии, обучение
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Красноярские школьники могут стать машинистами детской железной дороги (ДЖД) с помощью современных информационных технологий – инновационного тренажёрного комплекса «Цифровой локомотив».

Он установлен на малой Красноярской магистрали в рамках программы модернизации учебного оборудования детских железных дорог ОАО «РЖД». Тренажер является для юных железнодорожников дополнительной уникальной образовательной возможностью.

Теперь, чтобы получить навыки или повысить профессиональное мастерство управления электровозом, который в летнее время возит поезда по ДЖД в Центральном парке Красноярска, будущие машинисты будут отправляться в «виртуальную поездку».

Новый тренажёрный комплекс представляет собой имитацию кабины электровоза. Учащийся сидит за пультом управления, находится на связи с диспетчером, а компьютерная программа полностью моделирует на мониторах вид из кабины во время движения состава по реальному пути детской железной дороги со светофорами, станциями, пешеходными переходами и  переездами.

Кроме того, во время учебной поездки машиниста по заданному маршруту преподаватель-инструктор может дополнительно включать в него неожиданные нестандартные ситуации, которые требуют быстрой реакции и правильных действий. Например, экстренное торможение, если на пути вышел человек или упало дерево.

– Все, кто мечтает стать железнодорожниками и приходит к нам – делает серьёзный шаг к будущей профессии, – рассказал начальник Детской железной дороги Николай Ещенко. - Здесь школьники постигают азы, но условия обучения и работы на малой магистрали максимально приближены к реальной железной дороге. Это позволяет не только дать хорошие знания, но и сформировать ответственность за безопасность пассажиров.

Современные информационные технологии помогут юным красноярцам стать машинистами детской железной дороги

Отметим, что новый тренажёрный комплекс позволят совершать поездки не только по Детской, но и по Красноярской железной дороге. Эта программа будет полезна старшим воспитанникам ДЖД, которые уже готовятся к поступлению в вузы.

Напомним, Детская железная дорога – это уникальное учреждение, соединяющее в себе функции железнодорожного предприятия, образовательного учреждения профессиональной подготовки и учреждения дополнительного образования детей.

За время своего существования с 1936 года, здесь прошли обучение более 10 тысяч школьников, около половины из них в дальнейшем выбрали профессию железнодорожника. С момента запуска и до сегодняшнего дня двери Детской железной дороги открыты для всех юных красноярцев.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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