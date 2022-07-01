3 человека утонули в водоемах Красноярского края за минувшие сутки

В Красноярском крае в пятницу, 1 июля, спасатели сообщили о трех происшествиях на воде, которые были зарегистрированы накануне. По официальной информации, в Минусинске сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать тело мужчины, утонувшего на протоке Минусинская. В Канске на реке Кан утонула женщина. На данный момент поисками ее тела занимаются спасатели Канского поисково-спасательного подразделения.

Кроме того, на Таймыре на озере Пясино опрокинулась аэролодка, в которой были мужчина и женщина. Мужчина смог доплыть до берега. Мероприятия по поиску женщины стартуют с 1 июля. Добавим, что в Заозерном в озере, которое входит в русло реки Багра, утонул мужчина.

Фото: © Павел Лисицын/РИА Новости