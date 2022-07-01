3 июля в Академгородке Красноярска проведут крестный ход

В Красноярске в это воскресенье, 3 июля, в мкрн. Академгородок состоится крестный ход. Его посвятят Собору Сибирских святых.

В Красноярской епархии РПЦ отметили, что крестный ход стартует в 12:00 от храма, который расположен на Академика Киренского, 2 а. Протяженность маршрута составит почти 6,5 км и путь займет около 1,5 часов.

По словам настоятеля храма Новомучеников и Исповедников Российских иерея Максима Золотухина, с девяти утра верующие будут молиться в храме за Божественной литургией, а перед стартом хода, для них организуют чаепитие.

Фото: © пресс-служба Красноярская епархия РПЦ