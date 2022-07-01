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Красноярский урбанист раскритиковал проект метротрама

Главная Общество
Красноярск
09:20 1 Июля 2022
метро, красноярск, общество, критика
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Аркадий Гершман раскритиковал проект метротрама. Урбанист из Красноярска считает идею подземного трамвая бесполезной, так как линии дублируют нынешние маршруты наземного транспорта, сообщает «КП-Красноярск». По мнению блогера проще и дешевле пустить по поверхности обычный трамвай.

— Построенные туннели хотят ликвидировать и уменьшить их глубину и глубину станций, то есть основной довод «у нас что-то уже построено и надо бы достроить» оказался не таким уж и доводом, — отметил Аркадий Гершман.

Туннели тянутся под улицами, а точки входа хотят расположить там, где удобно проектировщикам, а не людям. Урбанист говорит, что красноярский метротрам рискует повторить судьбу подобного проекта в Волгограде. Там он не нужен, автобусы и машины оказались более скоростным способом доехать до центра.

— Нужен ли такой метротрам Красноярску на 89 млрд руб.? Представляете, сколько всего полезного можно сделать за эти деньги?!, — добавил он.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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