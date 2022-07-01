Команда Поста №1 Красноярска стала лучшей на слете в СФО

Команда Поста №1 из Красноярска стала сильнейшей на слете среди Постов №1 из СФО.

В администрации города сообщили, что в мероприятии, проходившем в Томске, участвовали активисты всероссийского движения «Пост №1» и команды военно-патриотических клубов из СФО, а также Санкт-Петербурга. Участники соревновались на знание основ военной службы, основ безопасности жизни человека и общей физической подготовки. Отметим, что уже в июле для красноярской команды стартует подготовка ко всероссийскому слету активистов движения «Пост №1», который состоится осенью в Севастополе.

Фото: admkrsk.ru