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7-летний мальчик из Ачинска выпал со второго этажа из окна общежития

Главная Общество
Красноярск
08:35 1 Июля 2022
чп, больница, ребенок, в красноярском крае, следователи
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В Красноярском крае в Ачинске 7-летний ребенок выпал со второго этаж из окна общежития. Следователи проводят проверку.  Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, все произошло вечером, 30 июня, в ачинском микрорайоне 3.

Согласно предварительной информации, несовершеннолетний был в комнате общежития, в которой проживает вместе со своей матерью. Мальчик начал прыгать по дивану, который стоял рядом с открытым окном. В результате 7-летний житель Ачинска случайно выпал из окна, упав с высоты второго этажа. Ребенок доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Фото: © пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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