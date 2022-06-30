В Красноярске обустроят десятки автобусных остановок

В 2022 году в Красноярске заменят или отремонтируют не менее 20 остановочных павильонов. В формировании планов участвовали, в том числе, и депутаты городского Совета.

«Мы достаточно много и долго общались с жителями по транспортному обеспечению поселков Таймыр и Овинный, которые связывает улица Становая. В этой части города постоянно проживают порядка 1,5 тысячи красноярцев. Также, чтобы добраться до школы, транспортом пользуются и дети. Поэтому остановка, на которой обустроили остановочный комплекс, носит, можно сказать, стратегический характер. Раньше место остановки транспорта ничем не было обозначено, только тропинками. Сейчас есть павильон с лавочками, расписание автобусных маршрутов – это современный остановочный комплекс», – прокомментировал депутат городского Совета от Октябрьского района Денис Степанов.

Известно, что только за июнь заменены на новые два объекта: остановка «Улица Желябова» (на улице Гагарина) и остановка «7-й микрорайон» (на улице Мужества). Обновлены еще несколько павильонов: улица 60 лет Октября, 137 и 7, улица 40 лет Победы, 2 (в обоих направлениях), остановка «Поселок Таймыр» на улице Становой (в обоих направлениях). Дополнительно в план на год включена установка нового павильона на остановке «Дом ученых» - отдельная рекомендация депутатов городского Совета.

Установка новых павильонов, как правило, происходит в рамках автодорожного ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Например, по этой программе планируется установить новые павильоны на улицах Волжской и Пограничников. Все эти объекты соответствуют ГОСТам и должны быть доступны для маломобильных граждан.

Городской Совет активно участвует в работе по модернизации автобусных остановок. Депутаты ежегодно направляют запросы в районные администрации и мэрию города с просьбой установить остановочные павильоны или привести в порядок уже существующие. Установка некоторых павильонов стала возможна благодаря включению соответствующих предложений парламентариев в бюджет на 2022-24 гг.

«К сожалению, транспортное обслуживание вызывает много нареканий жителей. И по графику движения, и по качеству подвижного состава, и по оборудованию остановочных пунктов. Все эти проблемы мы обсуждаем на профильной комиссии и стараемся найти варианты решения. Каждый год обновляются или появляются остановки в старой Покровке и Покровском. И меня это радует, потому что каждое такое обновление - это работа по просьбам жителей», – отмечает депутат городского Совета от Центрального района Елена Южакова.