В Бурятии алабай напал на хозяина и его племянника

В Улан-Удэ домашний алабай покусал двух человек. Как сообщили в пресс-службе городской администрации столицы Бурятии, происшествие случилось в частном домовладении.

Утром хозяин дома и его семнадцатилетний племянник пошли кормить пса, а тот внезапно «озверел» и напал на подростка. Старший родственник пытался отогнать собаку, но также был покусан. Люди получили множественные рваные раны и были доставлены в больницу. Хозяина уже отпустили домой, а о судьбе юноши ничего не сообщается.

Специалисты комитета городского хозяйства отправили пса в приют, где его обследуют ветеринары.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев