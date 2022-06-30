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В Бурятии алабай напал на хозяина и его племянника

Главная Общество
Красноярск
17:10 30 Июня 2022
нападение, животные, бурятия
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В Улан-Удэ домашний алабай покусал двух человек. Как сообщили в пресс-службе городской администрации столицы Бурятии, происшествие случилось в частном домовладении. 

Утром хозяин дома и его семнадцатилетний племянник пошли кормить пса, а тот внезапно «озверел» и напал на подростка. Старший родственник пытался отогнать собаку, но также был покусан. Люди получили множественные рваные раны и были доставлены в больницу. Хозяина уже отпустили домой, а о судьбе юноши ничего не сообщается. 

Специалисты комитета городского хозяйства отправили пса в приют, где его обследуют ветеринары.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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