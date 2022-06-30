В Красноярском крае выбрали лучшего таксиста. За первое место боролись 17 водителей. В итоге финалисты получили 15000 рублей за первое место, 10000 рублей за второе и 5000 рублей за третье.

Самое большое количество баллов набрал Андрей Наконечный. Теперь он будет представлять регион на финале конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022». На втором месте оказался Алексей Сыркин – 73 балла. «Бронзу» получил Александр Калинин, ему присудили 71 балл.

Фото: © пресс-служба Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России»