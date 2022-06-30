В Назарово 11-летний школьник нарушил ПДД и угодил под машину

В Красноярском края в Назарово несовершеннолетний велосипедист угодил под колеса автомобиля. Как рассказали в ГИБДД по краю, 11-летний мальчик вместе со своими друзьями подъехал к нерегулируемому пешеходному переходу на Чехова и при этом не спешился с велосипеда, а также не убедился в безопасности.

В результате несовершеннолетний, не останавливаясь, выехал на дорогу перед Toyota. Мальчик думал, что иномарка его пропускает, однако он попал под машину. В результате велосипедиста доставили в больницу с ушибом ноги.

Фото: © Павел Лисицын/РИА Новости