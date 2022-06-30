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Березовский разрез СУЭК готовит специалистов для работы на современном экологическом объекте

Главная Общество
Красноярск
15:40 30 Июня 2022
специалисты, профессия, обучение, предприятие, экология
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На предприятии проходит обучение по профессиям "Аппаратчик химводоочистки" и "Аппаратчик по приготовлению химреагентов" для эксплуатации высокотехнологичного оборудования нового современного комплекса очистки карьерных и технологических вод.

Автономная, устойчивая, замкнутая система водопотребления и водоотведения на Березовском разрезе – один из наиболее масштабных инвестиционных проектов СУЭК, реализованных на предприятии за последние годы. Также как и комплекс глубокой переработки угля, который производит в том числе бездымное топливо "Сибирский брикет", проект носит ярко выраженный экологический характер.

В связи с чем значительная роль во внедрении проекта ввода очистных сооружений отведена лаборатории окружающей среды и условий труда разреза: ее специалисты проделали большую работу, чтобы оценить эффективность использования различных химических реагентов для достижения необходимых параметров качественного состава воды на выходе. Контроль за соблюдением этих параметров будет вестись на очистных сооружениях на постоянной основе, а выполнять его будут вновь обученные сотрудники.

Березовский разрез СУЭК готовит специалистов для работы на современном экологическом объекте

Их готовили в течение двух месяцев на базе учебного пункта Березовского разреза, "студентами" стали 30 человек – как действующие сотрудники предприятия, пожелавшие получить смежные профессии, так и вновь пришедшие. "В ходе обучения изучены устройство нового оборудования, в том числе с выездом на объект, состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ, способы механической и химической очистки воды и многое другое, - рассказывает один из авторов обучающей программы, начальник учебного пункта Березовского разреза Татьяна Иванникова. - В процессе обучения все прошли промежуточную аттестацию, а по окончанию курса сдали экзамены по профессии и охране труда".

Восемь выпускников курсов уже приняты на работу на Березовский разрез практикантами. После трех месяцев успешного освоения профессии они смогут приступить к работе самостоятельно. Остальные зачислены в кадровый резерв предприятия. "Давно хотела работать на разрезе. Отличные условия труда, социальные программы для сотрудников, стабильность. И тут представилась такая замечательная возможность", - говорит одна из выпускниц, а теперь – сотрудница Березовского разреза Татьяна Смирнова.

Добавим, что сегодня на очистном комплексе завершен монтаж крупногабаритного технологического оборудования, на очереди – заключительные испытательные пуско-наладочные мероприятия.

Березовский разрез СУЭК готовит специалистов для работы на современном экологическом объекте

Возрастная категория 18+

Фото: пресс-служба АО "СУЭК" 
По материалам пресс-службы АО "СУЭК" 

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