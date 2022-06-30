Красноярцам рассказали о полезных свойствах кабачков

С наступлением дачного сезона специалисты регионального Управления Роспотребнадзора решили рассказать жителям Красноярского края о полезных свойствах кабачков. По словам экспертов, кабачок, в первую очередь, является низкокалорийным овощам. В 100 гр содержится от 24 до 27 килокалорий. Благодаря этому кабачки можно смело включать в рацион людям, соблюдающим диеты. Для желающих похудеть есть немаловажный факт – в кабачках содержится клетчатка.

Также в данном овоще содержатся жирорастворимые витамины А, бета-каротин, Е и К. Водорастворимые витамины группы В: В1, В2, В3 (РР), В4, В5, В6, В9. А также витамин С – антиоксидант и защитник нашего организма. Кроме того, семена кабачков содержат Омега-3.

Высокое содержание калия и магния в кабачках позволяет проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Также в овощах содержится калий, помогающий поддерживать нормальное кровяное давление, сахар в крови и водный баланс. Более того, калий необходим организму, так как он нормализует сердечный ритм и предотвращает накопление солей натрия в клетках и сосудах. Добавим, что благодаря клетчатки, содержащейся в кабачках, снижается уровень холестерина в организме.

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