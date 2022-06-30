Красноярская телеведущая не смогла расплатиться картой «МИР» в турецких магазинах Zara и H&M

У телеведущей из Красноярска отказались принимать карту «Мир» в турецких магазинах Zara и H&M. За это девушка назвала их «моралистами».

«Уже во втором магазине Zara в Анталии нам сказали, что не обслуживают по картам Мир. Никаких банков. Принципиально. До этого то же самое нам заявляли в сети магазинов H&M. Вот же моралисты», – пишет Юлия Сорокина в своём Тelegram.

Сейчас она отдыхает в Анталье. По словам журналистки, в других магазинах такой проблемы нет и, более того, они «очень хотят» работать с россиянами.

Напомни, Zara входит в Inditex group, а H&M является самостоятельной компанией. Оба бренда временно ушли с российского рынка.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков