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22 спортсмена из Красноярского края выступят на международных играх «Дети Азии»

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Красноярск
16:45 30 Июня 2022
спорт, спортсмены, красноярск
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Спортсмены из Красноярского края станут участниками международных игр «Дети Азии». Турнир будет проходить с 27 июля по 8 августа во Владивостоке и городе Артем. В играх примут участие почти 2 тысячи спортсменов из 11 стран, включая Армению, Иран, Индию, Узбекистан, Казахстан и Таиланд. Всего атлеты разыграют 275 комплектов наград в 19 видах спорта.

На международных играх Красноярский край будет представлен 22 спортсменами. Они поборются за медали в 9 видах спорта: бокс, дзюдо, кураш, пулевая стрельба, плавание, тхэквондо, вольная борьба, самбо, легкая атлетика. На данный момент итоговая заявка неизвестна, так как состав еще формируется из-за продолжающихся соревнований по некоторым видам спорта.

Фото:  kraysport.ru

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