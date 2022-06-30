В ГИБДД предупредили о возможных пробках в Красноярске

Из-за матча мировых звёзд хоккея в «Платинум Арене» в Красноярске ожидаются пробки. Чтобы не создавать заторов на дорогах, сотрудники ГИБДД просят приезжать на общественном транспорте.

Всех, кто приедет к ледовой арене на собственных авто, просят делать это заранее. Парковаться можно будет на основных парковках спорткомплекса и перехватывающих, вдоль улицы Свердловской – около гипермаркета «Лента», сквера «Универсиады» и на Базаихе.

«На мероприятии ожидается около 6 500 человек. Мы напоминаем водителям о вежливости и соблюдении ПДД. Инспекторы ГИБДД заблаговременно выставят свои экипажи около кольца и центрального входа, где будут следить за дорожной безопасностью и оказывать помощь автомобилистам», — рассказали в ГИБДД.

Напомним, прощальный матч легендарного хоккеиста Александра Сёмина состоится сегодня, 30 июня, в 19:00.

Фото: © vk.com/ptarena_krsk