Жительница Томской области обиделась на приятеля и подожгла его автомобиль

31-летняя жительница Бакчарского района подошла автомобиль знакомого, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношение ранее неоднократно судимой 31-летней местной жительницы. Её обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В апреле в ночное время обвиняемая вспомнила сказанные в её адрес односельчанином «обидные слова». Она открыла заднюю незапертую дверь его автомобиля УАЗ-315192. Затем зажигалкой подожгла бутылку с зажигательной смесью и положила её на заднее сиденье. Возгорание обнаружил местный житель, он с хозяином машины ликвидировал возгорание.

Уголовное дело вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

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