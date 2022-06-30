Скрывшийся с места смертельного ДТП в Рыбинском районе водитель заключен под арест

В Красноярском крае в Рыбинском районе, 20 июня, на трассе «Новокамала – Бородино» произошла смертельная авария. По официальной информации, водитель Nissan съехал в кювет и автомобиль перевернулся. В этот момент в салоне иномарки находился 36-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности. В результате пассажир погиб, а водитель легкового автомобиля сбежал с места ДТП. Впоследствии мужчина был задержан. На данный момент виновник автопроисшествия находится под 10-дневным административным арестом.

Как отмечают сотрудники ГИБДД, трагедии предшествовало неоднократное нарушение правил дорожного движения со стороны водителя Nissan. Кроме того, весной прошлого года он был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: © пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому краю