30 июня
Красноярск
погода +30 °C
51.16
 
€ 53.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский «Кинодворик» покажет фильм «Арахисовый сокол»

Главная Общество
Красноярск
15:00 30 Июня 2022
красноярск, фильмы
версия для печати Ico_print

1 июня «Кинодворик» красноярского Дома Кино покажет гостям и жителям Красноярска роуд-муви «Арахисовый сокол». По мнению критиков – это один из лучших дебютов 2019 года, который заряжен духом приключений и «говорит о сложном с юмором и простотой».

Мы уверены, что история путешествия друзей поневоле по солнечной Флориде, получившая приз зрительских симпатий, не оставит никого равнодушным, а музыкальный вечер с розыгрышем призов и подарков от партнёров проекта подарит вам яркие личные воспоминания.

«В преддверии показа состоится концерт группы «Кэдди пахнет деревьями», которые стремятся выйти за рамки не только фолк-направления, но и классического «рокового» звучания. Выступление музыкантов, которые характеризуют свою музыку как душеполезный постфолк на каждый день, станет запоминающимся событием этого лета», – отметили организаторы.

Купить билеты можно как онлайн на сайте Афиша, так и офлайн в кассе кинотеатра со скидкой. Стоимость входного билета в день показа – 500 рублей. Начало программы в июне и июле в 22:30, в августе – в 21:30. 

Напомним, что Кинодворик – это уникального проекта красноярского Дома кино, который предоставляет возможность увидеть лучшее кино под открытым небом и на большом экране. 

Фото: © пресс-служба красноярского Дома Кино

 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омской области 55-летний педагог надругался над школьницей

В Омской области 55-летний педагог надругался над школьницей

30 Июня 2022 г.
Уголовное дело направлено в суд
Новости Красноярска: Березовский разрез СУЭК готовит специалистов для работы на современном экологическом объекте

Березовский разрез СУЭК готовит специалистов для работы на современном экологическом объекте

30 Июня 2022 г.
Восемь выпускников курсов уже приняты на работу
Новости Красноярска: В Талнахе детская школа искусств получила музыкальные инструменты

В Талнахе детская школа искусств получила музыкальные инструменты

30 Июня 2022 г.
До конца лета школа получит духовые инструменты
Новости Красноярска: В ГИБДД предупредили о возможных пробках в Красноярске

В ГИБДД предупредили о возможных пробках в Красноярске

30 Июня 2022 г.
Всё из-за матча мировых звёзд хоккея
Новости Красноярска: В Новосибирске на Чкаловском заводе 35-летняя женщина покончила с собой

В Новосибирске на Чкаловском заводе 35-летняя женщина покончила с собой

30 Июня 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: Около 400 кг мясной и молочной продукции уничтожили в Красноярском крае с начала 2022 года

Около 400 кг мясной и молочной продукции уничтожили в Красноярском крае с начала 2022 года

30 Июня 2022 г.
Продукция была ввезена из зарубежных стран
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

28 июня в Красноярске ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер

27 Июня 2022 г.
Ветер местами до 25 м/с
Новости Красноярска: Подержанные трамваи, автобусы и вагоны метро отправят из Москвы в Новосибирск

Подержанные трамваи, автобусы и вагоны метро отправят из Москвы в Новосибирск

26 Июня 2022 г.
Договоренность о передаче подержанного транспорта уже достигнута
Новости Красноярска: Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 Июня 2022 г.
25 июня в 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru