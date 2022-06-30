Красноярский «Кинодворик» покажет фильм «Арахисовый сокол»

1 июня «Кинодворик» красноярского Дома Кино покажет гостям и жителям Красноярска роуд-муви «Арахисовый сокол». По мнению критиков – это один из лучших дебютов 2019 года, который заряжен духом приключений и «говорит о сложном с юмором и простотой».

Мы уверены, что история путешествия друзей поневоле по солнечной Флориде, получившая приз зрительских симпатий, не оставит никого равнодушным, а музыкальный вечер с розыгрышем призов и подарков от партнёров проекта подарит вам яркие личные воспоминания.

«В преддверии показа состоится концерт группы «Кэдди пахнет деревьями», которые стремятся выйти за рамки не только фолк-направления, но и классического «рокового» звучания. Выступление музыкантов, которые характеризуют свою музыку как душеполезный постфолк на каждый день, станет запоминающимся событием этого лета», – отметили организаторы.

Купить билеты можно как онлайн на сайте Афиша, так и офлайн в кассе кинотеатра со скидкой. Стоимость входного билета в день показа – 500 рублей. Начало программы в июне и июле в 22:30, в августе – в 21:30.

Напомним, что Кинодворик – это уникального проекта красноярского Дома кино, который предоставляет возможность увидеть лучшее кино под открытым небом и на большом экране.

Фото: © пресс-служба красноярского Дома Кино