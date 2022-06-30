Губернатор Александр Усс и хоккеист Александр Овечкин высадили деревья на острове Татышев

В четверг, 30 июня, в Красноярске глава региона Александр Усс вместе с легендарным хоккеистом Александром Овечкиным принял участие в высадке деревьев на острове Татышев.Отметим, что высаживать деревья губернатору и всемирно известному хоккеисту помогали другие знаменитые игроки, в том числе Александр Семин и Павел Дацюк. Также в высадке деревьев в «Татышев-парке» принимали участие юные хоккеисты красноярского клуба «Сокол».

Добавим, что звезды хоккея приехали в Красноярск для участия в прощальном матче Александра Семина, который начнется в 19:00. Ранее Sibnovosti рассказывали о том, как изменятся правила парковки в районе «Арены Платинум».

Фото: t.me/gazetankk