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В Талнахе детская школа искусств получила музыкальные инструменты

Главная Общество
Красноярск
15:31 30 Июня 2022
общество, в красноярском крае, культура, искусство, школа
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В Талнахскую детскую школу искусств благодаря национальному проекту “Культура” поступили концертные гусли, домра, две балалайки, пять банкеток для роялей, учебная и музыкальная литература.

До конца лета школа получит духовые инструменты, сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

Масштабная поставка музыкальных инструментов началась в 2020 году. Около 60 млн рублей получили 14 детских школ искусств и музыкальных школ Красноярского края. Это почти в 50 раз больше, чем за предыдущие три года.

Напомним, благодаря участию в нацпроекте детская школа искусств № 6 получила пианино «Михаил Глинка», произведённые фабрикой «Нева-Саунд» в Санкт-Петербурге.

Поставки в Красноярский край инструментов с фабрики «Нева-саунд» начались около двух лет назад, первый рояль «Михаил Глинка» был доставлен в 2020 году в красноярскую детскую музыкальную школу № 1.

Кроме этого, рояли «Михаил Глинка» получили детская музыкальная школа № 2 и № 4 из Красноярска. А также детская школа искусств № 1 города Канска и Красноярский колледж искусств имени Павла Иванова-Радкевича.

Фото: © пресс-служба министерства культуры Красноярского края

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