РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ на частотах: (104,6 МГц в г. Томске и г. Северске; 103,6 МГц в г. Асино; 101,7 МГц в с. Каргасок; 102,9 МГц в г. Колпашево; 102,7 МГц в с. Кривошеино; 105,8 МГц в с. Мельниково; 103,7 МГц в с. Молчаново; 104,6 МГц в с. Парабель; 101,5 МГц в г. Стрежевой Томской области)

Общество с ограниченной ответственностью «Телемаркет Эфир»

Наименование СМИ: «Радио Сибирь-Томск»

Досрочные выборы Губернатора Томской области 11 сентября 2022 года

За срочность изготовления аудиоролика стоимость увеличивается на 25%.

Размещение материалов предвыборной агитации производится на условиях 100% предоплаты.

ООО “Телемаркет Эфир” оставляет за собой право не размещать агитационные материалы ненадлежащего качества, противоречащие действующему законодательству РФ или общей концепции построения радиоэфира.

В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13, гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ ООО «Телемаркет Эфир» применяет упрощенную систему налогообложения.

Цены действительны до 11.09.2022 г.

Дата публикации: 30.06.2022 г.