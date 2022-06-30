«Норникель» презентовал результаты работы в области устойчивого развития

29 июня состоялась презентация деятельности «Норникеля» в области устойчивого развития. Компания рассказала о ключевых ESG-проектах, среди которых экологическая «Серная программа», проекты по снижению парниковых газов, социально-экономическое развитие городов, поддержка коренных малочисленных народов Севера и другие инициативы.

«Отчет об устойчивом развитии – это наш собственный рассказ о том, что мы делаем. Таким образом мы укрепляем не только деловую репутацию компании, но и уверенность наших контрагентов и стейкхолдеров в том, что «Норникель» находится на правильной стороне истории и идет по верному пути, который соответствует наилучшим международным практикам. Из года в год отчет становится всё толще, прозрачность компании выросла в разы, как и объем информации, который мы предоставляем и который от нас ждет общественность», - прокомментировал председатель Совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров.

Согласно презентации, «Норникель» не отказывается ни от одной инициативы в области ESG, несмотря на сегодняшнюю непростую ситуацию. В Норильском промышленном районе будут кардинально снижены выбросы диоксида серы в результате реализации «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе. Также, как и планировалось изначально, работы будут проведены на Медном заводе, однако не исключен незначительный сдвиг сроков по причине поиска новых поставщиков части оборудования.

Одновременно с этим продолжается масштабный проект «Чистый Норильск». К нему компания тщательно подготовилась, закуплен большой объем техники, поэтому он продолжится строго в соответствии с планом и позволит полностью избавить заполярный город от промышленных отходов и старых сооружений. Также «Норникель» реализует проект по мониторингу выбросов, а, кроме этого, с помощью современных технологий занимается оценкой состояния вечной мерзлоты, что значительно повышает безопасность как промышленных, так и жилых объектов в условиях глобального потепления.

Компания вкладывает большие ресурсы в общее социально-экономическое развитие территорий своей деятельности, а самый масштабный проект – реновация Норильска, которая в настоящее время переходит в активную стадию. На обновление города «Норникелем» выделено более 80 млрд рублей в рамках соглашения с Красноярским краем и федерацией, а также 150 млрд руб. дополнительно. Много делается и для повышения качества условий труда работников, но прежде всего внимание уделяется снижению травматизма и достижению нулевого уровня смертности на производстве. Помимо этого, реализуется большая программа по обеспечению сотрудников и членов их семей качественной медпомощью.

«Результаты, которые мы видим в отчете, говорят о том, что это не спонтанная работа, это то к чему компания последовательно двигается в течение нескольких лет. Выход такого отчета – всегда большое событие, которое отражает качество управления и демонстрирует уважение к заинтересованным сторонам. Такая приверженность принципам открытости очень важна, тем более сейчас, когда обстоятельства для бизнеса не самые благоприятные. И то, что «Норникель» следует высоким традициям отчетности – это показательно и полезно для всего бизнес-сообщества», - отметила управляющий директор Управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Феоктистова.

Презентация отчета об устойчивом развитии – по ссылке, в текстовом варианте отчет размещен на сайте компании.